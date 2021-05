Esposa e hija de Will Smith confiesan sentir atracción por mujeres

Will Smith se ha caracterizado por tener una de las familias que no se guardan secretos, y así lo dejaron ver el día que hablaron sobre la infidelidad de su esposa, pero esta vez son Jada Pinkett Smith y Willow Smith las que han dado de que hablar al declarar sentirse atraídas sexualmente por otras mujeres.

Dicha confesión se dio a través de una charla en “Red Table Talk”, el programa que la actriz Jada tiene en Facebook, en dónde madre e hija hablaron con total sinceridad y sin complejos sobre temas íntimos.

TE RECOMENDAMOS: Jaden Smith abre primer restaurante vegano que favorecerá a personas en situación de calle



Willow, de 20 años, aseguró que no se ha enamorado aún de alguna mujer, pero confiesa que esto podría suceder en cualquier momento: “He tenido sentimientos muy fuertes por las mujeres antes", precisó. Pero esta no es la primera vez que Willow habla sobre el tema, pues en 2019 confesó su atracción por ambos sexos: “Me gustan los hombres y las mujeres por igual. Y lo ideal sería poder estar con un hombre y con una mujer. Creo que sí podría abrazar la polifidelidad con esas dos personas, porque no soy alguien que busca nuevas experiencias”.