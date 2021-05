Con 50 años, Naomi Campbell se convierte en madre por primera vez

Hace unas horas, la top model Naomi Campbell dio a conocer una noticia que pocos se esperaban, y es que a la edad de 50 años se convirtió en madre por primera vez.

La feliz noticia fue anunciada a través de una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram. En ella se puede ver como la mano de Naomi sostiene dos pequeños y delicados pies.

Lo que más ha enternecido a los usuarios de las redes sociales es el conmovedor mensaje que ha dejado a lado de la imagen: “Una hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Me siento tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor”.

Cabe mencionar, que la noticia de que se había convertido en madre cayó por sorpresa, ya que la modelo internacional no había hecho ningún anuncio público de que estaba esperando un bebé, de hecho lo dio a conocer a tan solo unos días de su cumpleaños.

Por la poca información que se tiene al respecto, Campbell tenía la intención de convertirse en madre desde 2017, cuando en una entrevista al Evening Standard dijo que ya consideraba tener un pequeño en lugar de adoptarlo.

“Pienso en tener hijos todo el tiempo … Pero ahora, con la ciencia, creo que puedo hacerlo cuando quiera”. comentó.

Por supuesto, las felicitaciones no se hicieron esperar, pues amigos de la modelo comenzaron a dejarle mensajes de amor y de cariño tras la llegada de un nuevo ser a su vida.

La actriz Zoe Saldana le escribió: “¡Dios mío, felicidades señora! ¡¡Qué bendición!!!”. El diseñador Marc Jacobs, quien ha trabajado con Campbell desde 1994, también respondió a la feliz noticia. “¡¡¡Dios mío!!!!! ¿Hoy es el día? Qué absolutamente increíble”.

Por todo lo que te hemos comentado anteriormente, todo parece indicar que la modelo está pasando por su mejor momento, ya que no solo se encuentra plena a los 50 años y con un bebé recién nacido, sino que en cuestiones laborales todo parece ir viento popa, ya que apareció en la portada de mayo/junio de Essence para el 50 aniversario de la publicación, que coincide exactamente con la edad que tiene ella, 50 años.

Como dato adicional, esta portada es muy singular, ya que Campbell posa en una fotografía que ella misma se tomó con su iPhone, además se hizo el peinado y el maquillaje.

