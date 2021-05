A los 71 años, abuelita rompe récords levantando pesas

Mary comenzó su aventura en el gimnasio cuando a los 59 años, después de aumentar de peso tras la muerte de su madre en 2007, logrando perder más de 20 kilos en sólo un año, lo que ayudo a una transformación no solo física, sino también mental.

Al conseguir su peso ideal, Duffy descubrió el amor tan grande que sentía por el levantamiento de pesas y el ejercitarse, cosa que durante su juventud había intentando sin éxito alguno.

“Tengo 71 años, pero estoy más en forma que nunca; me veo y me siento mejor ahora que cuando tenía 40 años. Hay gente que me dice que soy demasiado mayor para esto, pero mi lema es ‘no puedes retroceder el reloj, pero puedes darle cuerda’”, confesó Mary.

En sus inicios, comenzó con el levantamiento de pesas como algo complementario a su entrenamiento cardiovascular, dos veces por semana por consejo de su couch. Pero jamás imaginó que algo pasajero se convertiría en su mayor pasión, así que después de arduo entrenamiento, participó en su primera competencia de levantamiento de pesas en 2014, a los 64 años: “Dicen que soy demasiado mayor para esto, pero mi lema es ‘no puedes hacer retroceder el reloj, pero puedes darle cuerda’”.

La pasión, coraje y dedicación de Mary la han llevado a obtener la marca de levantar más de 110 kilos de peso muerto, 55 kilos en press de banca y 80 kilos en la modalidad de sentadilla, lograr aquello que muchos creen imposible.