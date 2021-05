Yuri confiesa que se hizo popó en un vestido que le prestaron, dice que fueron por secuelas del Covid-19

A estas alturas todos sabemos de los efectos secundarios que provoca en el cuerpo el Covid-19. Quien lo ha tenido sabe de antemano que su sistema no volverá a ser el mismo, así le paso a la cantante Yuri, quien en una entrevista aseguró que después de recuperarse de la enfermedad, sufrió estragos que hasta la fecha no ha podido comprender ni superar.

Resulta que ella jamás se imaginó que después de padecer coronavirus, su salud ya no sería la misma, al grado de perder mucho cabello y sufrir episodios fuertes de ansiedad.

También puedes leer: Yuri hace su propia versión de Frozen dedicada a la pandemia

Por si lo anterior fuera poco, resulta que la cantante tuvo que usar pañal, ya que en una ocasión sufrió un accidente que provocó que manchara un vestido de la marca Versace durante la grabación de uno de sus videos musicales. "Hice popó y tuvieron que lavar”, reveló Yuri.

La cantante también comentó que: "En diciembre tuve muchas diarreas, casi casi me hacía popo donde cayera. En mi último video me acuerdo que me prestaron un Versachazo –Versace– divino, no pues lo hice popó todo, lo tuvieron que lavar y dije, bueno ya si se encoge pues ya lo tendré que pagar; los muchachos de la filmación me decían, '¿señora pero qué le paso?, Tengo secuelas de covid', porque iba y venía, me tuve que poner un pañal casi, casi, sí la pasé muy mal”.

Por la cronología de los hechos, todo parece indicar que Yuri se contagió el año pasado, justo en septiembre, cuando Juanpa Zurita declaró que había dado positivo a Covid-19.

Quizá te interese: Thalía se disfraza como Spider-Man y fracasa, Yuri le dice: ¡mejor canta!

"Las secuelas me dieron muy feo, se me olvidan mucho las cosas, se me borra el cassette muy feo, o me entran unas tembelequeras –temblores-, pero veo que eso va pasando... muchas ansiedades, el cabello se me caía a borbotones, no de raíz sino se me quebraba, ahorita gracias a Dios me ha crecido bastante, estoy tomando unas vitaminas espectaculares que me dio mi dermatólogo, por el virus te chupa todas las vitaminas que puedas tener, por eso queda uno muy débil”.