Vadhir Derbez, el invitado VIP en De Pelicula, nos cuenta todos los detalles de la segunda temporada de "De Viaje con los Derbez"

Después de una ajetreada primera temporada, Vadhir Derbez vuelve a las andadas, y aunque físicamente no es junto a su familia, celebra a lo grande el gran estreno de la segunda temporada de “De Viaje con los Derbez”, sumado a la escalofriante experiencia paranormal que vivió durante las grabaciones de su nuevo film, y para contarlo todo estará con nosotros como invitado VIP en De Película de LOS40 este viernes 21 de mayo, a las 2:30 pm, a través de Facebook Live de LOS40.

Vadhir se reúne, de manera remota, a la familia Derbez para sacarnos lagrimas de risa, esta vez con un viaje por carretera, sobre una casa rodante para recorrer zonas rurales de Estados Unidos.

Y aunque físicamente no los pudo acompaña debido a que se contagió de COVID-19 antes de que comenzara el rodaje, asegura que lo disfruto a través de su familia: “El saber que no pude ir y que ellos que no son tan así están disfrutando algo que a mí me encantaría hacer, como que sí me emocionó mucho, pero lo viví a través de ellos y lo van a poder vivir ustedes”.

“Como niño chiquito antojado y triste que lo dejaron sin ir a Disneylandia, me quedé con muchas ganas y más porque creo que este viaje que fue muy al estilo natural en medio de la nada, en el bosque, acampando, haciendo actividades extremas en la naturaleza, es mi mero mole”, aseguró el actor.

Cabe mencionar que el viaje se realizó en plena pandemia, pero se llevaron a cabo todas las medidas de salud y de prevención necesarias, y justamente el viajar por carretera sirvió para evitar el aumento de contagios por coronavirus.

Además, Vadhir se encuentra en un nuevo proyecto, dónde compartió que vivió uno de los momentos más escalofriantes de su vida mientras se encontraba en la filmación de su nueva película “Exorcismo en el séptimo día”, en donde interpreta a un sacerdote católico y aprendiz de exorcista. El actor contó que en la casa en la que filmaron había una vibra muy densa: “Me acuerdo una vez estar agarrando mis cosas, estaba el pasillo a oscuras y en el cuarto de al lado estaba la puerta entrecerrada y no ves qué hay dentro porque es de noche y escuché un ruido. No sé si es mi cabeza… para qué me arriesgo. Agarré mis cosas y me fui”.