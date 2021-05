Jennifer Aniston confiesa romance con David Schwimmer en Friends

Jennifer Aniston y David Schwimmer hicieron, por mucho, una de las confesiones más fuertes en el reencuentro que tuvo el elenco de Friends en el programa especial The Reunion. Y es que mientras la pareja que hacían sus personajes, Rachel y Ross, era de la más querida, detrás de cámaras tenían que ocultar el verdadero amor que se tenían.

Friends: The Reunion, también conocida como "The One Where They Get Back Together", se estrenó el pasado 27 de mayo a través de HBO MAX.

Luego de un esperado reencuentro que tardó 17 años en ocurrir y varios meses en producirse, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer se sentaron con James Corden a recordar lo que pasaba delante y detrás de cámaras. Sin duda, el amorío entre Jennifer Aniston y David Schwimmer fue de lo más relevante.

Romance entre Ross y Rachel fue real / NBC / Getty Images Jennifer Aniston confiesa romance con David Schwimmer Corden preguntó al elenco de Friends si en algún momento había ocurrido un romance en el set, del que nadie se había enterado. "Todos eran jóvenes, sensuales, guapos y exitosos actores. Es inconcebible para mí que no hubieran romances fuera de escena", dijo Corden. Inmediatamente Aniston volteó a ver a David Schwimmer y asintió con la cabeza y dijo "Bueno... David... en la primera temporada". David Schwimmer tomó la palabra y confesó toda la verdad. "En la primera temporada a mí me gustaba muchísimo Jen", dijo temeroso mientras Jennifer revelaba que el sentimiento había sido recíproco. LEE TAMBIÉN: Jennifer Aniston y Brad Pitt se coquetean en reencuentro "Ambos estábamos enamorados pero nunca pasó nada porque uno de los dos siempre estuvo en una relación y nunca cruzamos esa línea, siempre lo respetamos...", aseguró Schwimmer. Sin embargo, Matt LeBlanc interrumpió diciendo que definitivamente no lo respetaron, lo que causó gracia entre los presentes. Podemos hablar de que Jennifer aniston y David schwimmer SE GUSTABAN EN LA VIDA REAL Y COMO NO PODÍAN ESTAR JUNTOS, LO CANALIZABAN EN LOS PERSONAJES DE ROSS Y RACHEL. ME DESMAYO Y NECESITO MAYÚSCULAS MÁS GRANDES 🤯💘 pic.twitter.com/aKtGqauNcO — juli🔮 (@cronopiatw) May 28, 2021 El romance fallido entre Jennifer Aniston y David Schwimmer El primer capítulo de Friends se transmitió en 1994. Aunque no se sabe con especificidad con quién andaba David Schwimmer en esa época, las relaciones de Jennifer Aniston fueron más expuestas. Para 1995 Aniston tuvo una relación sentimental con el músico Adam Duritz. Tres años después, en 1998, Jennifer Aniston comenzó un noviazgo con Brad Pitt y dos años después ya estaban casados. / Ron Davis/Getty Images / Getty Images Schwimmer no se casó hasta 2010, cuando la serie ya había terminado. Sin embargo, tuvo varias relaciones sentimentales con la abogada Sarah Trimble, la cantante australiana Natalie Imbruglia, entre otras. ¿El capítulo con Brad Pitt no fue actuado? En el capítulo 9 de la temporada 8 de Friends, Brad Pitt fue invitado especial del programa. En ese momento, Jennifer Aniston y Brad Pitt ya estaban casados. "The One With The Rumor" trataba de Will (Brad Pitt), amigo de la juventud del personaje de Ross (David Schwimmer), llegaba a una cena entre amigos, donde Rachel se enamora de él. Sin embargo, cuando iban en la preparatoria ella se burlaba de su sobrepeso por lo que hicieron un club de odiar a Rachel e inventaron rumores suyos en la escuela. En el mismo capítulo, Ross ya había tenido una relación con Rachel e intentaba ocultar su amor para que su amigo no se diera cuenta. En este capítulo era obvio que ya habían sentimientos entre Jennifer Aniston y David Scwhimmer por lo que más que actuar la escena, lo que tenían que hacer era ocultar el amor que se tenían, frente al esposo de Jen. El especial de Friends actualmente solo se puede ver en Estados Unidos a través de HBO Max.