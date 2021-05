J Balvin estrena "Qué más pues" con María Becerra

J Balvin sigue siendo uno de los cantantes del género urbano más importantes de Latinoamérica y que ha conquistado al público musical a nivel internacional. Ahora suma un nuevo éxito, lanzando un sencillo que seguro se convertirá en uno de los temas más escuchados del verano.

J Balvin, junto a la cantante argentina María Becerra, estrenó el tema "¿Qué Más Pues?", tras varios mensajes sospechosos en su cuenta de Instagram.

"¿Qué más pues?" cuenta la historia de una ex pareja que no se decide en retomar la relación y hacer todo su esfuerzo o aceptar que no hay más por hacer y lo mejor es alejarse.

Junto al sencillo se estrenó el video musical, dirigido por José-Emilio Sagaró que en tan solo un día superó los tres millones de reproducciones y que llegó a los puestos principales de las tendencias de Youtube.

Qué más pues

Sigo aquí pensando en que

Sigo aquí pensando en que

En que rico fue, en que rico fue

En que rico, en que rico

Qué más pues bebé

Sigo aquí pensando en ti otra vez

Ya me fui de Medellín pero sé

Que prontito estoy de vuelta otra vez

J Balvin cosecha éxitos



J Balvin ganó el premio a Artista Pop/Reggaetón latino del Año en los iHeartRadio Music Awards. Así mismo, su festival NEÓN en Las Vegas sigue siendo un éxito, anunciando un tercer fin de semana para sus fans.

Por último, J Balvin ha mostrado lo feliz que se encuentra por el estreno de su documental "The Boy From Medellín", que cuenta cómo inició su carrera y cómo desde una colonia pobre en Colombia, se convirtió en uno de los mejores artistas latinos de estos tiempos. "The Boy From Medellón" está disponible en Amazon Prime.