"Elegí amarme a mí misma"; Dove Cameron se sincera sobre su orientación sexual

Cada vez son más los artistas que deciden abrirse y “salir del closet” ante la sociedad, y esta vez la actriz y cantante, Dove Cameron se sinceró sobre como fue el proceso para aceptar lo que era e identificarse como parte de la comunidad LGBTQ.

Fue durante una entrevista con Gay Times que la ex estrella de Disney Channel compartió que le preocupaba mucho que la gente no la creyera si salía del armario como homosexual, asegurando que su sexualidad "se sentía como algo de lo que nunca podía hablar".

"He insinuado mi sexualidad durante años mientras tenía miedo de explicarla a todo el mundo", explicó Dove, recordando cuando en un Instagram Live de agosto de 2020 habló por primera vez a sus fans de ser queer.

Dove confesó que la decisión de salir del armario fue, en parte, porque su vídeo lírico para "We Belong" fue recibido con acusaciones de "queerbaiting" debido a la inclusión de parejas LGBTQ+:"Fui a Instagram Live y dije 'Chicos, realmente necesito explicaros algo. Quizás no lo he dicho, pero soy súper queer. Esto es algo que quiero representar a través de mi música porque es lo que soy'", comentó la actriz y cantante.

También se ha sincerado sobre que el compartir su verdadero yo con el mundo no ha sido fácil "Creo que la industria ha cambiado mucho en lo que se refiere a dar cabida a personas con plataformas para que sean humanas y no se les critique. Estaba muy nerviosa por salir del armario, y un día lo dejé porque me comportaba como alguien que estaba fuera y me di cuenta de que no lo estaba".

Dove, ha decidido utilizar tanto el término bisexual como el de "queer" para describirse a sí misma, y asegura que, aunque no es realmente "una persona de etiquetas", actualmente se inclina por el término "queer" como la forma más precisa de representarse a sí misma.

La estrella de Powerpuff dice que es importante recordar que, a medida que las personas evolucionan y crecen, el lenguaje que utilizan para hablar de sí mismas también puede hacerlo. "Con el proceso de salir del armario, se trataba de quién soy en su totalidad, más que de con quién elijo salir o acostarme. Estoy eligiendo amarme a mí misma, ser quien soy cada día y no editarme dependiendo de la habitación en la que esté. No me disculpo por lo que soy", dijo Dove