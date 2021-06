"Somos algo"; Tom Felton habla sobre su relación con Emma Watson

Desde su participación en la saga Harry Potter, el actor Tom Felton y la actriz Emma Watson han sido relacionados constantemente de manera sentimental, sin embargo, ninguno de los dos ha querido confesar realmente que fue lo que ocurrió, hasta ahora.

Y es que después de que Emma confesara que estuvo enamorada del actor durante el rodaje de las dos primeras películas de la saga, siempre hubo rumores si alguna vez ese enamoramiento llegó más allá, por lo que después de una muy larga espera, Tom decidió confesar lo que realmente ocurrió en medio de una entrevista.

Pese a que en la ficción, sus personajes no podían ni verse, en la vida real las dos estrellas son grandes amigos, lo que quizás pudo confundirnos debido a los post y las saliditas juntos, acompañadas de cumplidos que se hacían a través de las redes sociales, y el actor no dudo en asegurar que si, eran algo pero no lo que esperábamos.

“Somos algo, si eso tiene algún sentido. Hemos sido muy cercanos durante mucho tiempo. La adoro. Creo que es fantástica. Ojalá me devuelva el cumplido. En cuanto al lado romántico, creo que es una cosa de Slytherin / Gryffindor más que una cosa de Tom y Emma”, confesó el actor.

Una amistad muy sólida

Cómo lo mencionamos, en su momento, Watson confesó que en alguna parte de su carrera, estuvo enamorada de Felton, y respecto a esto, el actor aseguró que: "Fue muy guay saberlo con 12 años pero es más bonito lo amigos que somos ahora y nos acordamos de eso y los dos nos reímos", asegurando que su relación de amistad se ha ido consolidando cada vez más, y que incluso no es la única con la que continúa en contacto frecuente.

"Hablé con Emma hace un par de días e inmediatamente fueron conversaciones sobre, 'oh, vaya, el fregadero de la cocina está atascado' o alguna tontería trivial como que mi perro no se comería cierto tipo de comida. Nos mantenemos en contacto con bastante frecuencia... Es genial que estemos en cuatro rincones distintos del mundo y, sin embargo, cuando nos ponemos al día, parece como si no hubiera pasado el tiempo", en relación con Daniel Radcliffe y Rupert Grint.