Eiza González confesó que quiere ser reguetonera, ¿dejará la actuación?

En las últimas semanas, Eiza González ha estado en boca de todos, y no es para menos ya que ha logrado destacarse como actriz en Estados Unidos.

Incluso, hace unos días se dio a conocer que es una de las mujeres más taquilleras de Hollywood, posicionándose así en el puesto número cinco.

A pesar de su indudable éxito, lo cierto es que Eiza no se cansará de reinventarse, ya sea en la música o en la actuación, ya que recientemente, confesó que le encantaría cantar reggaetón.

Fue en una entrevista donde tocó este tema externado su amor por el reggaetón admitiendo que le gustaría incursionar en este algún día. "Me encantaría ser reguetonera. Me encanta el reggaetón, amo el reguetón. Definitivamente me encanta cantar e inicié mi carrera cantando", reveló la actriz.

A pesar de sus deseos, Eiza por el momento está segura de que quiere dedicar su tiempo a la actuación. Cabe señalar que la actriz ha logrado construir una fructífera carrera en Hollywood, incluso ha estado en grandes proyectos, hace apenas unos meses atrás, González estrenó la película de Netflix I Care a Lot, donde participó como uno de los personajes secundarios con mayor relevancia y también fue parte del elenco de la taquillera película Godzilla vs. Kong, uno de los estrenos más esperados del 2021.

