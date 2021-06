¡Es oficial! Emilia Clarke se convertirá en la nueva heroína de Marvel

Emilia Clarke es una de las actrices más queridas a nivel internacional, y no es para menos, ya que le ha dado vida a algunos personajes con los cuales ha demostrado que tiene talento y una gran personalidad.

Fue gracias a su papel como Daenerys Targaryen en la famosa serie Game of Trones que se catapultó a la fama. Y ahora, con el éxito acumulado, recientemente se ha anunciado su participación en la nueva serie de Disney+, “Secret Invasión”.

En esta producción, supuestamente la actriz de 34 años se encargará le dará vida a la nueva heroína de Marvel. Y hasta el momento, lo que se sabe es que esta historia se centrará en los Skrulls, seres extraterrestres que pueden cambiar de forma y camuflajearse con la sociedad de la Tierra.

No hay muchos detalles de la trama general de la serie, aunque existen rumores de que Emilia interpretará el papel de Abigail Brand, una mujer mitad humana y mitad alíen, que se encuentra al mando de SWORD.

Asimismo, existen otros rumores en los cuales se le ha relacionado al papel de Veranke, la reina del imperio Skrull.

La nueva serie de Marvel además de contar con la participación de esta talentosa actriz, también involucrará a Olivia Colman, la actriz ganadora del Oscar, Kingsley Ben-Adir y Killian Scott, entre otros.

Aunque aún no sepamos el papel que con exactitud interpretará, lo cierto es que Emilia Clarke es una de las favoritas para verla en la pantalla grande, pues no es por nada que ha sido nominada cuatro veces a los premios Emmy por su trabajo en "Game of Thrones". Además, ha participado en otras películas como "Last Christmas", "Terminator Génesis" y en el emotivo melodrama "Yo antes de ti".

Por otra parte, es importante mencionar que además de este proyecto importante, actualmente Emilia se encuentra promocionando su nuevo cómic "M.O.M.: Mother of Madness", con el cual ha revelado que le resultó imposible rechazar las ofertas de Marvel Studios por la calidad de la historia así como de los contenidos que realiza en cada uno de sus proyectos.

"Creo que lo que están haciendo en este momento es tan emocionante y cool, y tan vanguardista. Siento que son como el Apple de este mundo... Ser parte de esa familia se siente como: ‘Dios mío, estoy entre la multitud de niños geniales. Eso es muy genial’”, declaró notablemente entusiasmada.

Además agregó que otro factor clave, es la gente involucrada en la serie, quienes tienen "el corazón y la cabeza en el lugar correcto".

