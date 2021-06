Hija de Allisson Lozz sorprende con su potente voz al cantar con su mamá

Allisson Lozz dejó el mundo de la actuación y la música pero su talento sigue intacto. Ahora, uno de sus mayores gozos es el usarlo para cantar canciones religiosas a un lado de su hija mayor, London Rose, quien ha sorprendido por su potente voz a su corta edad.

Desde hace varios meses, Allisson Lozz ha utilizado sus redes sociales no solo para promocionar su negocio de venta de maquillaje sino para compartir con sus fans un poco de su vida personal. En su cuenta de Instagram podemos ver fotos y videos de tiempo de convivencia en familia, junto a sus dos hijas London Rose y Sidney Allison. La mayor, London, nos ha sorprendido en los últimos días por tener tanto talento como su madre.

Allisson Lozz mostró el talento de su hija al cantar juntas /

TE RECOMENDAMOS: Mark Wahlberg irreconocible al subir más de diez kilos para su nuevo personaje

Hija de Allisson Lozz demuestra su talento para cantar

Fue a través de sus historias de Instagram que Allisson Lozz compartió el talento que tiene su hija London Rose para cantar. Sin ningún tipo de acompañamiento mas que el de sus voces fusionándose, Allisson Lozz y su hija London Rose cantaban una canción religiosa donde mostraban su talento vocal.

"Nada más lindo que cantar alabanzas a Jehová con mi preciosa hija mayor", escribió Allisson Lozz mientras cantaba con su hija London Rose de ocho años de edad.

London Rose no solo demostró tener una voz muy afinada y un timbre muy particular sino que es capaz de no desafinarse cuando su mamá le hizo segunda voz al cantar, habilidad que no es tan fácil de conseguir.

LEE TAMBIÉN: Hijo de Galilea Montijo la exhibe en estado inconveniente

El video fue rescatado por un periodista de espectáculos. Los fans de Allisson Lozz, no pudieron evitar enternecerse por este momento tan especial de madre e hija.

Qué es de Allisson Lozz, ex actriz de Televisa