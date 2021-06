Por error, Elizabeth Olsen confesaría que se casó en secreto con Robbie Arnett

La carrera de Elizabeth Olsen sube como la espuma. La talentosa actriz incrementó su popularidad luego de interpretar a la “Bruja escarlata” para el universo de Marvel y al verla como “Wandavision” en la miniserie producida por Disney+.

Todos sabemos que su talento es innegable, es por eso que estamos acostumbrados a saber más de su vida profesional que de la personal, sin embargo, este ciclo pudo haberse roto, luego de que en una entrevista por equivocación, diera a entender que se había casado en secreto.

Antes de contarte la noticia completa, es importante mencionar que Elizabeth es una mujer que ha mantenido fuera de los reflectores su noviazgo con el músico Robbie Arnett, y por lo poco que se sabe, ambos se comprometieron en 2019.

Pero, el secreto de su relación al parecer se rompió, luego de que en una entrevista para la serie “Actors on Actors de Variety”, publicada el 8 de junio, Elizabeth revelara accidentalmente que ya estaba casada.

De hecho Olsen le platicaba a Kaley Cuoco sobre el cuarto en el que se encontraban realizando la entrevista, ya que era un bañoque estaba reconstruyendo su vecino, y fue ahí cuando aseguró que los libros detrás de ella habían sido colocados por “su esposo” para la entrevista, un detalle que la actriz calificó como tierno por parte de Robbie Arnett.

“También me di cuenta de que mi esposo puso Little Miss Magic. ¿Sabes, los libros de Little Miss? (…) ¡Son estos libros clásicos pero 'mágicos' gracias a WandaVision porque es muy lindo!”, dijo la estrella de Marvel.

Ante el comentario, las dudas no se hicieron esperar, pues enseguida despertó la curiosidad de todos los ahí presentes e incluso de sus fans sobre si se había casado en secreto, ya que en otras ocasiones se había referido al músico como su pareja o novio.

