Conoce a María Júlia de Araújo, la chica con síndrome de Down que desfila para grandes marcas

Con tan solo 18 años, María Julia de Araújo ha roto todas las barreras y los estereotipos de la belleza, y es que a pesar de tener síndrome de Down se ha convertido en una modelo que se ha destacado por el trabajo que realiza con grandes marcas.

De acuerdo con algunas de las declaraciones que ha hecho, trabajar en este medio le ha permitido dejar de lado sus inseguridades, y cada día reafirmar su compromiso por la inclusión y la belleza de la pluralidad.

Y es que con el paso del tiempo hemos visto como este compromiso va creciendo, no solo con las personas que padecen síndrome de Down, también con aquellos que son parte de la comunidad LGBTQ+.

María Júlia de Araújo no ha parado de perseguir sus sueños, y ha sido tan insistente en esta búsqueda que una marca tan reconocida como lo es L´Oréal la ha buscado para que sea rostro de su marca.

De esa forma, ella es la primera mujer brasileña con síndrome de Down en unirse al equipo de embajadores de la tan famosa marca francesa. De acuerdo con lo dado a conocer por la empresa, la integración de “Maju” (como le llaman de cariño), a su equipo tiene la finalidad de reforzar la inclusión y la belleza de la pluralidad.

Desde que ha sido parte de este equipo Maju ha participado en todas sus campañas y además la empresa le envía todo tipo de productos para ella los pueda promocionar en sus redes sociales.

Actualmente, en su cuenta de Instagram tiene más de 300 mil seguidores y cada que ella comparte algo recibe cientos de comentarios con muestras de cariño y apoyo.

Al respecto del amor que recibe, Maju en diferentes ocasiones ha expresado que trabajar como modelo le ha dado la seguridad que buscó por mucho tiempo, al grado de dejar atrás los miedos que sentía al “hablar mal”.

Por otra parte, la marca L´Oréal no ha dejado de presumir a su modelo, y en su sitio web escribió lo siguiente: “Si aún no conoces a Maju de Araújo, es bueno que te quedes con ese nombre: ¡la modelo acaba de hacer historia junto a L’Oréal Paris al ser anunciada como la 1ª brasileña con síndrome de Down en formar el equipo embajador de la marca! Ahora, junto a mujeres como Taís Araújo y Larissa Manoela, llega para reforzar el mensaje de que la belleza está en la pluralidad”.

“Tener a Maju en una marca como L’Oréal Paris es la forma de decirle a la sociedad cuánto está comprometido L’Oréal con el tema. Cuánto queremos mostrar que la belleza es para todos, pero realmente para todos. No importa discapacidad, raza, orientación sexual o cualquier otra definición que tengamos en la vida, porque nada de eso puede definir a una persona”.

