A falta de invitados en la fiesta de sus hijos, madre publica invitación en Facebook y se viraliza

Todas las madres, absolutamente todas son capaces de hacer lo que sea por sus hijos. Un claro ejemplo de esto es lo que hizo recientemente una mujer, que al ver que no llegaba nadie a la fiesta que le organizó a sus hijos, decidió publicar la invitación en su Facebook y nunca se imaginó lo que pasaría después.

"Son casi las 7 pm y nadie ha llegado a la merienda que le hice a Gera y Asís (todos con alguna excusa o simplemente 'Está muy lejos')", fue lo primero que escribió Monserrat en la invitación que hizo por la red social.

"Si no me hablan o me conocen, no importa; si gustan venir el brincolín estará hasta las 11 pm. Tengo chillidog, frituras y pastel. No quiero que la comida se quede, ni que Gera y Asís piensen que no tienen amigos", agregó.

No pasó mucho tiempo para que el mensaje que lanzó la mujer originaria de Nuevo León cobrará relevancia en la famosa plataforma, pues en tan solo unos minutos provocó 23 mil reacciones y su post fue compartido 22 mil veces.

Y algunos de los comentarios que recibió ante su conmovedor mensaje fueron: “Espero vaya gente aunque no la conozcas y que tus niños se la pasen bien, que eso es lo más importante", "Desde Veracruz le mandamos un abrazo enorme a esos dos angelitos y que se jodan los que pusieron pretextos para llegar" y "Espero que vayan muchos niños y que tus peques se sientan amados”.

Para sorpresa de ella, dos horas después de lanzar su publicación, la gente comenzó a llegar al lugar. “Viene llegando gente, la fiesta no está sola, les agradezco mucho el apoyo que nos dan". "Las muestras de cariño para mi Gera y Asís, no creo darme abasto con la comida pero espero se diviertan. Gracias totales, los queremos un montón", agregó Monserrat.

