Hot Chelle Rae, la boyband que se conviernte en Invitado VIP en De Película

¿Cuál es tu canción favorita de Hot Chelle Rae? ¿Tal vez “Tonight Tonight” o “I Like It Like That”? Estamos seguros que te sabes más de un par. La boyband estadounidense está más que lista para convertirse en los Invitados VIP de esta semana en De Película 40.

¿Cuándo? ¿Dónde? Los tendremos en entrevista exclusiva este viernes 18 de junio, a las 2:30 pm, a través del Facebook Live de LOS40. No se pierdan este gran momento, donde nos contarán más de su inspiración, futuros proyectos, curiosidades y más. Recuerden nuestra cita este viernes 18 de junio, a las 2:30 pm, a través del Facebook Live de LOS40. Nosotros ya estamos emocionados. Mientras llega el gran día los dejamos con uno de sus videos más emblemáticos.

