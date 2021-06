Cynthia Rodríguez opaca a Olivia Newton-John al recrear “Vaselina”

Cynthia Rodríguez es uno de los famosos que ha logrado conquistar al publico gracias a su carisma y gran talento que posee, y esta vez la conductora y cantante sorprendió a todos sus seguidores al recrear una coreografía de Vaselina, película protagonizada por Olivia Newton-John y John Travolta.

Fue gracias al aniversario número 43 de del estreno de Vaselina, por lo que los conductores no quisieron quedarse atrás y recrearon una de las escenas más memorables del film: “You're the one that I want” el increíble baile de Danny Zuko junto a Sandy.

Los protagonistas del icónico momento fueron Cynthia y Brandon Peniche protagonizaron el inolvidable momento; caracterizados con prendas negras que simulaban los característicos vestuarios de esa época, y moviendo las caderas al ritmo de la famosa coreografía.

La recreación fue tan increíble que no solo conquistaron conquistando al público del matutino que aplaudió la caracterización, sino a los propios compañeros que fueron testigos de la icónica coreografía.

Pero quien sin duda acaparó todos los reflectores fue la guapa conductora, quien lució su espectacular figura, acompañada de su gran coordinación y talento, lo que ocasionó que cientos de seguidores inundaran las redes sociales del matutino con palabras de aliento como: “Eres una belleza”, “Bellísima”, “Par de guapos”, “Diosa”, “Divina”, “Eres la más bonita y talentosa”, “Tan bella siempre”, “Muy bien, Cynthia” y “Lindísima”.

Lo cierto es que la guapa conductora se ha mantenido en el gusto del público por mucho tiempo, pues cada vestuario, interpretación, e incluso momento gracioso ha lo grado que Cynthia continúe siendo una de las favoritas del público mexicano.