¿Cuántas caras hay? Encuentra los rostros que se forman en el tronco

Los retos visuales se han vuelto uno de los pasatiempos favoritos de los internautas y es que, ¿a quien no le gusta relajarse un poco y de forma divertida?.

Sin duda, los retos visuales son lo de hoy, y si no nos crees te retamos a resolver el siguiente. Lo único que necesitas es ubicar todos los rostros que se forman en la siguiente imagen viral, pero para hacerlo tendrás 5 segundos, no más.

¿Estas listo?. Recuerda, tendrás que agudizar tu visión y concentración para lograr resolverlo. ¡Comencemos!

Solución

¿Pudiste resolverlo? Si no fue así, presta atención y tómate unos segundos más para que puedas resolverlo por tu propia voluntad. ¿Cuántas caras lograste ubicar?. Si de plano no pudiste, no te preocupes, a continuación te presentamos la solución.