Omar Sy, y su increíble historia de superación hasta llegar a Lupin

Cuántas historias de vida de famosas celebridades no hemos escuchado en las que la familia está en contra de los sueños y aspiraciones de sus hijos, y un actor que es el claro ejemplo de esta situación es el grandioso Omar Sy.

El actor francés, nos ha deleitado con la increíble historia de su personaje en Lupin, sin embargo la historia de vida de Omar es tan inspiradora como la del personaje de ficción, y es que debido a sus orígenes senegaleses y mauritanos, sufrió el asedio de la discriminación y el hostigamiento de la sociedad, algo que no lo detuvo.

Sus inicios

Omar Sy confesó que desde pequeño fue víctima de múltiples episodios de maltrato y humillaciones, pero supo hacerse fuerte y seguir adelante, pues su objetivo era triunfar en el ambiente artístico.

"Hay una expresión cuando vienes de donde yo vengo y te ves como yo me veo, con esta estatura, este color de piel. La gente te pone como detrás de un bloque de hielo que no se rompe fácil. De adolescente quería ver una sonrisa en la cara de las personas en vez de esa mirada de sospecha que me daban."