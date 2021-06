Carla Morrison asegura que se fue de México porque sufría Bullying

No hay acto más cruel que el de hacer sentir a una persona que todo su esfuerzo no ha merecido la pena, peor aún que la ola de criticas que se reciben por el trabajo hecho provoquen la huída del lugar en donde están las raíces de lo que eres y serás.

Justo así le pasó a la cantante Carla Morrison, quien recientemente confesó que tuvo que irse del país al sentirse mal consigo misma e insegura debido a las criticas y al bullying que recibía por parte de los mexicanos.

Carla aseguró que por mucho tiempo fue víctima de constantes ataques y hasta comparaciones, por el solo hecho de cómo era su música y forma de cantar.

Ante la imposibilidad de sentirse mejor, Morrison optó por abandonar México y retirarse de los escenarios temporalmente.

“Me acuerdo que cuando estaba más chiquita y saqué ‘Déjenme llorar’, me bulleaban. No me dejaban en paz y yo me sentía afectada y triste”, dijo la cantante sobre las duras críticas que recibió en sus inicios en la música.

Como recordarás su debut musical estuvo lleno de polémicas, ya que fue encajonada en las ’Natalias’, la cual fue una forma de decirle a las artistas que tenían estilos de música y voces similares, como lo son: Natalia Lafourcade, Mon Laferte y Ximena Sariñana.

Al parecer lo anterior afectó mucho a la artista, ya que en algún momento llegó a pensar que algo le faltaba a su música, y justo porque quería encontrar claridad, se fue a la ciudad de París, Francia, en donde reflexionó y aprendió cosas sobre ella misma.

Ahora, y después de un tiempo ha sanado y esta lista para presentar su nuevo material. “Cuando me mudé a Paris aprendí cosas muy padres de mí, cosas que no sabía de mi como persona, como mi salud mental, física y espiritual”.

Una de las cosas que vale la pena rescatar de las palabras que compartió la cantante, es que dijo que el descanso forzado la había ayudado a madurar como artista, porque en este momento, “que ya se encuentra bien”, ya no le importa lo que piensen los demás de ella ni de su trabajo.

“Ya no quería quedar bien con nadie, no me importa lo que diga la gente; me importa lo que yo pienso de mi. Quiero ser mi mejor amiga y pasarla chido”. destacó.

