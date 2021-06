Aislinn Derbez ya superó a Mauricio Ochmann, la captan con supuesto nuevo galán

Hace unos días, Mauricio Ochmann estuvo en el ojo del huracán, debido a que compartió en sus historias de Instagram unas imágenes en donde se le ve muy contento con su supuesta nueva pareja Paulina Burrola.

La noticia desató los rumores en las redes sociales, y por supuesto, la reacción de Aislinn Derbez no se hizo esperar, pues a horas de que Mauricio compartió su publicación, ella subió una fotografía que acompañó con la frase: “la mirada no miente”.

Aunque no se sabe si fue una indirecta para su expareja, lo cierto es que los internautas aseguran que por el tono en que escribió y el tipo de imagen que compartió fue más que obvio que iba dirigida hacia él.

De hecho, hay que recordar que Aislinn en repetidas ocasiones confesó que la estaba pasando mal con su ruptura, al grado de no entender porqué habían sucedido las cosas.

Por supuesto que después de las imágenes que subió Mauricio muchos esperaban un colapso emocional por parte de la hija de Eugenio Derbez, sin embargo, no fue así, ya que todo dio un giro de 180 grados cuando compartió en su cuenta Instagram una fotografía en la que se le ve con su supuesto nuevo galán, el famoso influencer y conferencista Jonathan Kubben.

Esta no es la primera vez que se les ve juntos, de hecho en alguna ocasión ambos tomaron con gracia el hecho de que fueran relacionados sentimentalmente.

Pero las posibilidades de que si estén compartiendo una relación aumentaron luego de que fuera exhibida por uno de sus amigos a través de una fotografía en donde aparece sentada junto al influencer, con los brazos juntos como si estuvieran tomados de la mano.

En la imagen se puede leer una frase que anotó el actor español Alosian Vivancos que dice: “Estos dos”.

Lo que también llama la atención es que la foto fue replicada por Kubben, pero el escribió tan solo: “Amanecer”.

Aislinn desmiente romance

A pesar de que existen grandes posibilidades de que la actriz este iniciando un nueva etapa en su vida, lo cierto es que desde febrero ella aclaró que solo tenían una relación de amistad que llevaba gestando desde hace ya varios años.

De hecho, utilizó sus redes sociales para dar este mensaje: “Ahora su me reí con todo lo que sacaron ayer (me han sacado notas falsas muy feas en otras ocasiones, que no dan nada de risa, pero estás están divertidas). Ya después contamos la verdadera historia entre ellos: ‘Coach’, qué oso”, expresó la estrella de cine y de televisión.

