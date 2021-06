Metallica celebra 30° aniversario de “The Black Album” con álbum tributo

¡Atención a todos los fans de Metallica!, la banda se encuentra de manteles largos con el 30° aniversario de uno de los discos de mayor éxito comercial de todos los tiempos: “The Black Album”, el cual celebrarán con dos lanzamientos emblemáticos.

“The Black Album” será relanzado en una versión remasterizada, además de acompañarlo con un álbum tributo titulado “The Metallica Blacklist” que contará con la participación de más de 50 artistas que abarcan una gama increíblemente amplia de géneros, generaciones, culturas, continentes y más.

TE RECOMENDAMOS: Miley Cyrus, de cantante pop a covers de Metallica



En la lista de artistas se puede apreciar a cantautores, artistas de country, artistas de electrónica, y hip hop mostrado su amor por estas canciones junto a punk rockers, artistas indie, íconos del rock, metal y más en dónde sobresalen estrellas como Miley Cyrus y Elton John, a quienes ya escuchamos interpretar uno de los doce covers de Nothing Else Matters que incluye el disco.

Más que un álbum tributo, The Metallica Blacklist celebrará la influencia de este hito musical con uno de los proyectos más ambiciosos de Metallica, pues The Black Album aún permanece como el álbum más vendido en la historia de Nielsen Soundscan, logrando superar en ventas a todos los lanzamientos en todos los géneros durante los últimos 30 años.

The Metallica Blacklist tendrá colaboraciones con artistas latinoamericanos como J Balvin, Juanes, José Madero y Mon Laferte que interpretarán su canción favorita del álbum de Metallica, sin dejar de lado sus raíces y sus estilos.

Cabe resaltar que las ganancias de The Metallica Blacklist se dividirán en partes iguales entre la Fundación All Within My Hands y más de 50 organizaciones benéficas elegidas por los artistas que participan en el álbum.

TE PODRÍA INTERESAR: Juanes tiene cover de Metallica



The Metallica Blacklist estará disponible digitalmente el 10 de septiembre, con formatos físicos a partir del 1 de octubre, incluidos 4 CD y una edición limitada de 7 LP en vinilo.