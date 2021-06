Tras filtración de fotos de Erik Rubín con otra mujer, Andrea Legarreta reacciona en Hoy

Andrea Legarreta y Erik Rubin están involucrados nuevamente en una polémica sobre su relación. Esto luego de unas fotografías que comenzaron a circular de Erik Rubín bailando con una mujer en una fiesta.

Hace unos días, una cuenta de Instagram de espectáculos, compartió unas comprometedoras fotografías de Erik Rubín en una fiesta de lo que aparentemente es parte de una gira de los 90s pop tour.

En las fotos Erik Rubín aparece atrás de quien aseguran es una famosa influencer que se encontraba de fiesta con el cantante, esposo de Andrea Legarreta y por supuesto, sin ella en el lugar.

Las redes sociales han respondido, aunque las fotos podrían parecer un poco comprometedoras, internautas han defendido a Erik Rubin asegurando que no muestran alguna señal de infidelidad.

"Nada que ver con lo que andan diciendo, Erick tiene toda la libertad de bailar con quien quiera, no soy una tóxica, más si la niña es un amor de persona, besos querida", "Ni que estuviera tan chulo", "Yo no le veo nada de malo en esta foto solo esta bailando", "Pues al menos en estas fotos mal tomadas no se ve nada malo", son algunos de los comentarios en la publicación que se hizo viral.

Andrea Legarreta reacciona a fotos sobre supuesta infidelidad de Erik Rubín

Acostumbrada a los rumores de problemas en su matrimonio, Andrea Legarreta respondió con tranquilidad a los comentarios, a través de indirectas en el programa Hoy.

Comenzó una sección del programa y Andrea Legarreta se acercó bailando. Cuando se detuvo la música, se sentó e inmediatamente hizo el comentario sobre las fotografías, jugando con los chismes que se inventan sobre la pareja.

"Andrea Legarreta toma con humor los rumores de infidelidad de su esposo", dice el video en Youtube.

"Mejor me siento, mejor no bailo porque luego van a andar diciendo que ando contigo porque estoy bailando a lado tuyo". Sus compañeros le siguieron el juego y compartían la misma broma de los rumores que incluso han hecho sobre los conductores en el programa.