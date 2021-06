Madonna reaparece para celebrar el orgullo LGBTI+ y se roba el show

Madonna ya es considerada un icono importante en la comunidad LGBTI+, y prueba de ello fue el pistoletazo de salida que la propia cantante dio para iniciar una celebración especial del Mes del Orgullo LGBTQ durante el fin de semana, robándose todo el show y entusiasmando a cientos de sus fanáticos.

Y es que la estrella sabe muy bien cómo montar un espectáculo y hacer una aparición glamurosa, y fue así como sorprendió a sus fans con su propio estilo al hacer una aparición inesperada en la sala Boom Boom de The Standard durante el evento Boom x Pride en la ciudad de Nueva York.

Madonna sorprendió al público, en dónde se encontraban distintas celebridades, interpretando sus éxitos "Hung Up" y "I Don't Search I Find", vestida con un top de transparencias, que combinó con un arnés de cuero y unos shorts, y unos largos guantes de satén rosa, y muy animada expresó a todos lo bien que se siente celebrar el Mes del Orgullo:

“No celebrar el orgullo sin la gente habría sido una tragedia para mí. No den nada por sentado porque nunca se sabe lo que nos espera a todos a la vuelta de la esquina. Aprended a amaros a vosotros mismos", dijo Madonna a la multitud.

La leyenda se robó el show con sus sensuales movimientos de baile mientras el público coreaba cada una de sus interpretaciones. En la lista de invitados al evento se pudo ver a Anderson Cooper, Andy Cohen, Billy Eichner, Zachary Quinto, Lance Bass, Adam Lambert y Jon Batiste, entre otros.

Pero lo más sorprendente de la noche fue cuando Madonna se unió a Quinto para subastar tres fotografías polaroid originales por 10.000, 25.000 y 25.000 dólares cada una. Juntos recaudaron más de 100.000 dólares, y cada uno prometió una donación personal de 25.000 dólares para dos grupos de apoyo y defensa de la comunidad LGBTQIA+: The Ali Forney Center y Haus of US.

Además, una persona afortunada entre el público también consiguió un selfie con el icono del pop por 10.000 dólares.

El momento culminante de la noche fue alrededor de las 3:30 a.m., cuando Madonna sorprendió a la multitud y salió a la pista de baile para estar con sus fans, y aunque su equipo de seguridad no parecía muy contento, la estrella permaneció en la pista durante al menos 30 minutos.

Un detalle a recalcar es que el clásico "Vogue" de Madonna recibió una remezcla actualizada llamada "Vogue Ballroom Function", el cual sonó antes de su entrada.