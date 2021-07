Sudáfrica legalizará la poliandria, las mujeres podrán tener varios maridos

Una nueva Ley en Sudáfrica, que despenalizaría la poliandria, es decir, el matrimonio de una mujer con varios hombres, generó polémica en la sociedad pues no solo ha provocado disgusto por parte de los más conservadores sino que exhibe una problemática de discriminación a las mujeres por muchos años.

Autoridades sudafricanas pretenden que la unión civil entre una mujer y varios hombres sea ley lo más pronto posible. Esto, con el fin de respetar la diversidad y apoyar a las personas que prefieren las relaciones íntimas de poliamor.

La propuesta de Ley ya fue seriamente criticada por los grupos conservadores. Musa Mseleku, empresario y protagonista de un reality show que cuenta cómo comparte su vida con sus cuatro esposas, señala esta modificación a la ley como una falta de respeto a la cultura de su país.

"Esto destruirá la cultura africana. [...] La mujer ahora no puede asumir el papel del hombre. Es inaudito [..] ¿Se esperará que el hombre adopte su apellido?", dijo en su programa de televisión que tiene alcance nacional.

Sudáfrica busca legalizar la poliandria, que una mujer tenga varios esposos / Peter Dazeley / Getty Images

Por otra parte, académicos expertos en el tema, aseguran que Sudáfrica no está lista para un cambio tan grande en la sociedad. Collis Machoko declaró a la BBC "Las sociedades africanas no están preparadas para una verdadera igualdad. No sabemos qué hacer con las mujeres que no podemos controlar".

La poliandria, un tabú en Sudáfrica y una práctica que se realiza en secreto

Aunque el matrimonio de una mujer con varios hombres es ilegal, varias personas en Sudáfrica lo practican. La familia vive separada pero eventualmente se encuentran para que la mujer disfrute de su relación de poliandria y poliamorosa.

Qué es la poliandria

La poliandria es la relación íntima y romántica entre una mujer y varios esposos. La mujer casada, suele invitar a otros hombres a formar parte de su matrimonio. Los hombres, aceptan el poliamor e incluso conviven entre ellos.

La mujer es quien toma la decisión, ella puede invitar o eliminar a cualquiera de sus maridos cuando lo desee.

Algunas de las razones por las que supuestamente en Sudáfrica se realizan estas uniones civiles es por temor a que la esposa los deje, por no poder tener hijos ellos y ser rechazados por la sociedad o por no satisfacer a sus parejas sexualmente.