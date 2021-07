¿Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera serán papás? Esto es lo que sabemos

Una de las parejas más queridas de la farándula mexicana es la de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, y no es para menos, ya que además de tener una de las relaciones más estables, se han mantenido alejados de los rumores al contar pocos detalles de su vida personal.

Recientemente, Carlos Rivera dio una declaración que sorprendió a muchos, ya que habló sobre sus intenciones de convertirse en papá pronto.

El exacadémico aseguró que no le importaría tener hijos antes de casarse con la conductora de ‘Venga la Alegría’.

“También pensamos en hijos, esperemos que pronto…”, comentó al ser cuestionado por la prensa sobre formar una familia con Cynthia y posteriormente le preguntaron si antes o después del matrimonio por lo que comentó, “como sea, si se da antes, ni modo”.

Asimismo, insistió en que Cynthia ya sabe que él quiere tener dos hijos, sin importar el género. También mencionó que actualmente se sienten muy estables y felices, pero que aún no tienen la meta de unir sus vidas para siempre.

“Estamos felices como estamos, no estamos todavía mucho en eso, estamos muy tranquilos como estamos”, argumentó.

A pesar de que el plan de matrimonio aún no está sobre la mesa, lo cierto es que Carlos reconoció que si le gustaría casarse, pero en algún otro momento, pues en esta etapa de sus vidas no les urge.

“Llevamos ya muchos años juntos y estamos muy felices así, no es que no planeemos, no es que no pensemos en eso, pero ahorita no le estamos dando una fecha de que tiene que ser ya”.

¿Tú qué opinas? ¿Crees que se casen o tengan hijos pronto?

