Por esta fotografía, Ricky Martín perdió seguidores y sufrió ataques homofóbicos

Las cosas para Ricky Martin en el Día Internacional del Orgullo LGBT no salieron bien, y es que luego de compartir unas fotografías en donde se le ve posando muy sensual para la revista CAP 74024, fue criticado y muchos lo dejaron de seguir en sus redes sociales.

Todo comenzó cuando el puertorriqueño decidió mostrar en su cuenta de Instagram una fotografía en donde se le ve junto a su esposo Jwan Yosef, esta acción le valió para que sus seguidores le dejaran comentarios intolerantes sobre su homosexualidad y el matrimonio que tiene.

Por supuesto la reacción del boricua no se hizo esperar, ya que de inmediato alzó la voz y abrió su corazón al expresar intranquilidad al darse cuenta de que la situación en torno a la comunidad LGBT no había cambiado en la última década, que fue cuando el decidió asumir abiertamente su homosexualidad.

"Pausa... hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable... Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista @cap74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo", escribió Ricky Martin en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el cantante puertorriqueño confesó que muchas personas habían dejado de seguirlo por el solo hecho de haber compartido una fotografía con su esposo, y que no se lo esperaba sobre todo después de todo el trabajo que había realizado para erradicar ese tipo de acciones.

"Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”.

"Y ese miedo del que acabo de hablar, ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación”, externó el cantante.

Contrario a lo que se pudiera pensar, Ricky Martin no se desanimó, ya que hizo hincapié en que se sentía orgulloso de la publicación porque celebraba a su familia y lo que él es, sin vergüenza y con mucho orgullo, pues su mayor deseo siempre ha sido que todos puedan sentirse libres y felices.

"...que seamos amados, respetados y aceptados. Que podamos expresarnos cómo nos nace sin tener represalias o ser castigados. No es justo seguir perdiendo valiosas vidas por culpa de los prejuicios y la falta de educación".

Ante el sentimiento que mostró el puertorriqueño en sus redes sociales, el apoyo de artistas no se hizo esperar, pues Poncho de Nigris, Tommy Torres, Jesús Navarro (Reik), Rodner Figueroa, Carla Morrison, Alex de la Madrid, Luis Fonsi, Pedro Capó, Patricia Manterola, J Balvin y muchos otros, fueron algunos de los famosos que apoyaron a Ricky Martin en su mensaje.

