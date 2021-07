Por bailar samba, Chris Hemsworth casi pierde el papel de Thor

Cuando pensamos en Thor, todos nos imaginamos a un hombre fuerte e indestructible, con una altura impresionante y kilos encima de músculos, jamás nos pasaría por la mente verlo “debilucho” o en su caso, bailando samba.

A estas alturas todos hemos visto la película de Thor, a más de uno nos ha impresionado el físico de Chris Hemsworth y reconocemos que el papel le quedó como hecho a la medida, pero que pasaría si te contáramos que el actor estuvo a punto de quedarse sin el protagónico al haber aparecido en el programa Dancing With the Stars, bailando samba.

“Chris Hemsworth casi pierde su papel de Thor porque estaba en Dancing With the Stars en Australia", contó Derek Hough, bailarín y coreógrafo profesional del show de TV en una entrevista con el medio PopCulture.

“Apareció en Dancing With the Stars en Australia bailando samba y literalmente lo eligieron, o lo iban a elegir (como Thor) y creo que debieron haber dicho: ‘¿Lo has visto bailando samba? Este no puede ser nuestro Thor’”.

El bailarín profesional no es el único que ha contado esta anécdota, de hecho, el propio Hemsworth ya habló de esto en una entrevista para la BBC.

El actor dijo que fue Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quién le indicó que casi pierde su papel por deslumbrar con sus pasos en el tradicional baile brasileño.

"Todos vimos tu audición. La estábamos pasando en la oficina y todos estaban realmente encantados. Y luego, algunas de las chicas comenzaron a buscar en Google tu nombre y apareció este video de baile, y pensé, "Oh no. ¡Thor bailando! ¡Los fans nos van a comer vivos!".

Por fortuna, el suceso no paso a mayores, pues Marvel decidió seguir adelante con Chris como Thor.

¿Qué opinas de sus pasos de baile?

