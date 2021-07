“In Da Getto”: J Balvin y Skrillex comparten nueva canción y video con muchas sorpresas

J Balvin colabora con Skrillex en la nueva canción y video "In Da Getto". El video captura la energía pegajosa del tema a medida que sigue al dúo a través de diferentes fiestas.

Entre las muchas cosas destacables que nos deja este lanzamiento, en el arte del video y el sencillo figura el reconocido comediante de TikTok, Khaby Lame, uno de los generadores de contenido con mayor crecimiento dentro de la plataforma, quien inicialmente compartió el arte a principios de esta semana, al igual que Mufasa, quien baila en el video junto a Balvin, además de ser uno de los principales bailarines de la plataforma TikTok.

"In Da Getto", producido por Skrillex y Tainy, llega con fuerza como el himno perfecto del verano. El nuevo sencillo incluye elementos del éxito de los años 90, "In Da Ghetto", de David Morales y The Bad Yard Club con la colaboración de Crystal Waters y Delta. El tema original de Morales fue icónico dentro de la cultura neoyorquina durante los años 90, así que era natural que Balvin, Skrillex y Tainy lo imaginaran con una visión propia como el nuevo tema del verano.

Este estreno llega tras Balvin recibir once nominaciones a la edición de este año de Premios Juventud, el haber ganado Artista Latin Pop/Reggaeton del Año en los iHeartRadio Music Awards, sus cuatro nominaciones a los premios MTV MIAW y el haber conseguido dos canciones en la lista Top Global de Spotify ("Qué Más Pues" llego al puesto #9 y "Poblado Remix" al #37), y "Que Más Pues" se convirtió en la canción con el mayor numero de videos creados en TikTok en toda Latinoamérica.