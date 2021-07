Tras críticas por su color de piel, Halle Bailey comparte un fan art de La Sirenita que la hizo llorar

Aunque no se sabe mucho sobre el próximo remake de acción real de La Sirenita de Disney, parece que la aceptación de Halle Bailey como el personaje principal ya ha inspirado cierto entusiasmo entre los ansiosos y creativos fans, prueba de ello es el fan art que la propia protagonista compartió en sus redes sociales.

La actriz compartió una obra de arte que representa a Ariel, de la película animada de 1989 haciendo un corazón con las manos junto a la versión de Bailey del personaje dibujada en el mismo estilo.

Bailey compartió la obra en su historia de Instagram, en dónde la llenó de elogios, asegurando que "esto me hizo llorar instantáneamente", claramente, no solo por la belleza del dibujo, si no también por recibir apoyo en medio de tantas criticas.

Al parecer el dibujo de la Ariel de Bailey está basado en unas fotos que se han filtrado recientemente del set de La Sirenita y que la muestran con el icónico traje de arpillera que aparentemente está volviendo a los dibujos animados.