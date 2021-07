Papá adorna su triciclo para participar en caravana escolar de su hijo

TE RECOMENDAMOS: Galilea Montijo y Andrea Legarreta reaccionan a caso de YosStop

Pero sin duda, el papá que se ganó el título del más viral, fue el último de la fila pues aunque él no tenía un carro para formar parte de la caravana, decidió llevar su propio instrumento de trabajo, un triciclo.

Algunos autos de lujo pero ninguno tan valioso como el triciclo /

"No suelo subir este tipo de cosas. Pero hoy no fue la excepción. Es realmente hermoso ver qué tan lindo y grande puede ser el amor de padre hacia un hijo. Así que valoren a sus padres y trátenlos con cariño. Tal vez no son perfectos, pero los aman y lo único que desean es que ustedes sean capaces de salir adelante en esta vida y triunfar como hombres y mujeres de bien", escribió en la publicación que se hizo viral.

