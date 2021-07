Chvrches estrena el remix de “How not to drown”; son los Invitados VIP en De Película

Chvrches han estrenado el remix de “How not to drown”, pero la mejor noticia es que son los Invitados VIP de esta semana en De Película 40. Sigue la entrevista exclusiva este viernes 09 de julio, a las 2:30 pm, a través del Facebook Live de LOS40.

En el remix de “How not to drown” se aprecian los sonidos característicos de The Cure que hacen un perfecto matchcon las voces de Smith y Lauren Mayberry, vocalista de Chvrches, logrando transmitir a la perfección el sentimiento de estar consciente cuando te ahogas, que es la temática principal del sencillo.

“How not to drown” fue lanzada hace un mes como uno de los primeros adelantos de Screen violence, el nuevo material discográfico de la banda escocesa. El álbum verá luz el próximo 27 de agosto, a través del sello Glassnote.