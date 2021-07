Billie Eilish estrena 'NDA' con un increíble video protagonizado y dirigido por ella

El ya conocido estilo atrevido de Billie Eilish. Extraído de su esperado segundo álbum de estudio "Happier Than Ever" que se estrenará en todo el mundo el próximo 30 de julio, a través de Darkroom/Interscope Records, "Nda" muestra un lado más oscuro de su próximo material discográfico.

El video presenta a Billie y a 25 conductores de acrobacias profesionales, zigzagueando a toda velocidad alrededor de Billie por la noche. El video fue filmado en una sola toma y no se usaron dobles de acción ni efectos visuales para los autos.

"Happier Than Ever" se estrenará el próximo 30 de julio y contará con 16 tracks, entre ellos: "Getting Older", "I Didn't Change My Number", "Billie Bossa Nova" y "My Future".

La siete veces ganadora del Premio Grammy® sigue cosechando éxitos en este 2021. "Your Power", su primer sencillo estrenado en este año, debutó en el puesto número 10 en el Billboard Hot 100, registrando más de 150 millones de reproducciones en las dos primeras semanas de lanzamiento. A principios de 2021, Billie se llevó a casa dos premios grammy® adicionales: Grabación del Año por "Everything I Wanted" y Mejor Canción Escrita para Medios Visuales por el tema oficial de la próxima cinta de James Bond: "No Time To Die". En febrero, su innovador documental, "The World's A Little Blurry", dirigido por R.J. Cutler, recibió elogios de la crítica en todo el mundo.