Jamás he sido mala persona”: YosStop manda carta desde penal

Gerardo González fue a ver a YosStop al penal donde se encuentra recluida. Comentó en sus historias, que le llevó un pastel de elote y pudo platicar con ella. Además, compartió fotos de la carta que le escribió.

En la carta, YosStop le cuenta a su novio lo mucho que lo extraña, así como a sus perritos. "Mi amor, estoy pensando en ti, en lo mucho que te amo y te extraño. Falta, me haces mucha falta, tú y los ñeñes son lo que más adoro de todos mis días y lo más hermoso. Es muy difícil estar desapartada de ustedes, independientemente de todo lo horrible que es la situación", inicia la carta.

YosStop intenta reflexionar sobre la razón por la que se encuentra detenida, más allá del proceso legal, sino de el propósito que este momento tiene en su vida.

"Jamás he sido mala persona, jamás he dañado a alguien con intención, al contrario, creo que soy transparente y honesta, tanto que es un problema a veces", dice parte de la carta donde se pregunta cuánto tiempo más tendrá que esperar para que esto termine.

"Eres mi príncipe, y aunque no me guste ser rescatada, espero a que me rescates. Te amo como a nadie. Te amo como nunca. Te amo mucho", concluyó la carta.

YosStop se encuentra en prisión preventiva, a la espera del juicio interpuesto por Ainara Suárez quien la acusó de poseer y distribuir un video íntimo suyo, siendo abusada y cuando aún era una menor de edad.

En redes socialescomenzó a circular la fotografía de la carta. Internautas criticaron la carta de YosStop asegurando que se trataba de un acto de manipulación.

La carta de @YosStoP dejó un claro mensaje: “Yo no merezco estar aquí, todo lo que hice estuvo bien, no dañe a nadie”. A pesar de lo que ha pasado estos dias, aún no logra reflexionar que tal vez lo que hizo realmente estuvo MAL. — RolandRT (@RolandRT5) July 11, 2021