Drake Bell recibe sentencia: 2 años en libertad condicional y servicio comunitario

Después de la polémica causada por las fuerte acusaciones de una joven de 19 años por agresión sexual contra Drake Bell, el actor recibió su sentencia el lunes.

Bell fue condenado el lunes en Cleveland a dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario después de declararse culpable por cargos de puesta en peligro de menores relacionados con una chica que le conoció por Internet y le acusó de contacto sexual después de que ella asistiera a su concierto cuando tenía 15 años.

TE RECOMENDAMOS: Drake Bell confiesa que está casado desde hace algunos años y tiene un hijo



Drake Bell durante el juicio

La sentencia fue precedida después de una larga declaración por parte de la víctima, en la cual alegó que Bell la preparó desde los 12 años antes de agredirla sexualmente cuando tenía 15. Sin embargo, el abogado de la estrella, Ian Friedman, dijo que su cliente había "aceptado la responsabilidad en este caso" mediante su declaración pero, Friedman refutó las afirmaciones de la víctima de que ella y Bell habían intercambiado fotos explícitas, afirmando que no existían tales pruebas.

Durante la sentencia en la Sala del Tribunal de Causas Comunes del condado de Cuyahoga, la víctima identificada como “SG” solicitó que el actor recibiera la sentencia máxima, reportaron medios estadounidenses.

Los acontecimientos por los que ha sido sentenciado Drake iniciaron en 2017 a partir de que la victima asistió a uno de sus conciertos en un club nocturno de Ohio cuando tenía 15 años, en dónde según la victima, las cosas no pasaron a más por que ella se encontraba “en su periodo”.

TE PODRÍA INTERESAR: Drake Bell se declara culpable de las acusaciones por poner en peligro a menores



Por su parte, Drake emitió el lunes su propia declaración breve a través de Zoom al jue:. "Acepto esta declaración porque mi conducta fue incorrecta. Lamento que la víctima haya sido perjudicada de alguna manera, pero obviamente esa no era mi intención. Me he tomado este asunto muy, muy en serio. Y, de nuevo, sólo quiero pedirle disculpas a ella y a cualquiera que pueda haberse visto afectado por mis acciones".