Impiden a modelo fitness subir a avión por usar "ropa ofensiva"

"Por usar ropa ofensiva" una aerolínea en Estados Unidos no dejó a una modelo e influencer fitness tomar su vuelo de avión. Así lo denunció ella a través de sus redes sociales.

Deniz Saypinar, una modelo originaria de Turquía pero que lleva varios años viviendo en Estados Unidos, compartió en su Instagram cómo no la dejaron subirse a su vuelo de Dallas a Fort Worth, porque la aerolínea consideraba que su forma de vestir era ofensiva y que prácticamente iba desnuda.

"No van a creer lo que me acaba de pasar en el aeropuerto de Texas. Ellos literalmente no me dejaron tomar mi avión... 'estás desnuda', me dijeron. Perdón, vine de Turquía a Estados Unidos para ser una mujer libre y literalmente no me dejaron tomar mi avión porque 'ofendo a las familias'. ¿Pueden imaginarlo?", decía llorando a sus seguidores.

"Me mudé de un país islámico (Turquía) porque tratan a las mujeres como una segunda o tercera clase y ahora está sucediendo esto", continuó diciendo mientras lloraba.

Deniz Saypinar mostró a sus seguidores su atuendo que consistía en una playera de tirantes que le llegaba al ombligo y un minishort de mezclilla.

"Me gusta usar ropa que revele mi feminidad, pero nunca me visto de una manera que ofenda a alguien. Soy lo suficientemente madura y civilizada como para saber lo que puedo y no puedo ponerme", insistió.

Deniz Saypinar es modelo y fisiculturista, cuenta con más de un millón de seguidores. La aerolínea confirmó que se le negó el acceso por su forma de vestir. Así mismo, dijeron que cambiaron su vuelo para el día siguiente.