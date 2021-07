¡Por fin! Jennifer López habla sobre su ruptura con Alex Rodriguez

Ya han pasado algunas semanas y Jennifer López sigue dando de que hablar, pero esta vez ha sorprendido a todos, ya que rompió el silencio y decidió dar la cara y hablar por primera vez sobre su ruptura con Alex Rodríguez.

Y es que la cantante se tenía muy bien guardada la razón por la que terminó su relación, de hecho, desconcertó al mundo luego de que fuera vista con Ben Affleck, aún sin dar explicaciones del porqué ya no estaba con Rodríguez.

También puedes leer: Jennifer Lopez habla por primera vez de su reconciliación con Ben Affleck

Luego de decenas de rumores y suposiciones que circularon en torno a esta separación, Jennifer López abrió su corazón y contó en una entrevista para Apple Music que se sentía muy feliz tras romper su vida en pareja con el deportista, ya que esto le permitió encontrarse consigo misma.

"Me di cuenta que estaba bien conmigo misma y que la felicidad empieza en mí", reconoció.

Luego de dar a conocer esta respuesta, muchos se preguntaron porque si elegía estar consigo misma, fue vista con Ben Affleck.

Quizá te interese: Ben Affleck podría pedir una vez más la mano de Jennifer López, estos son los detalles

A lo que la cantante respondió que: "Hay cosas que ocurren de repente y que jamás hubieras esperado que sucedieran”.

"Una vez te te sientes bien y llegas a la conclusión de que esto no es bueno para mí o esto no se siente bien y sabes que necesitas hacer un cambio, no por los demás sino por ti, las piezas empiezan a caer en su lugar", explicó.

Te recomendamos: Captan a Jennifer López y Ben Affleck en apasionado beso

Sus declaraciones dieron paso a que la conclusión que compartió se entendiera como más firme y clara que nunca, pues lo que se le reconoce al final, fue que tuvo la valentía de romper su compromiso y empezar de nuevo sentimentalmente hablando.