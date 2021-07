Camila Cabello da lección de amor propio en las redes y agradece por su cuerpo

No hay nada más importante que la confianza y el amor propio, pues gracias a estas cualidades, se puede despertar en las personas la fuerza de voluntad para lograr todo aquello que se lleguen a proponer.

Y lo anterior, Camila Cabello lo sabe muy bien, pues a pesar de las criticas que recibió hace unas semanas sobre su cuerpo, recientemente dio la cara en las redes sociales para dar una una lección de amor propio y compartirle a sus seguidores que está muy contenta y agradecida con el cuerpo que tiene.

Cabe recordar que la cantante y compositora cubana-estadounidense, recientemente fue señalada por su físico, al compartirse unas fotografías en donde fue captada en la playa y por las que la señalaron como “pasada de peso”.

Tuvieron que pasar algunas semanas para que la cantante diera algún comentario a las criticas, y lo hizo a través de un video que compartió en su cuenta de TikTok.

Ahí narra la experiencia de como se siente al salir a correr y usar ropa que muestra su vientre, asegurando que, como una “persona normal”, se niega a sumir el estómago para verse “más delgada”.

“Estaba corriendo en el parque, ocupándome de mis propios asuntos, tratando de estar en forma y mantenerme saludable. Y llevo una camiseta que deja ver mi barriga. Y no lo estaba ocultando, porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no se miente todo el tiempo. Y yo estaba como: ´Mie***´. Pero luego me recordé a mí misma que estar en guerra con tu propio cuerpo está pasado de moda”, dijo la cantante.

Además de lo anterior, Camila expresó que se sentía agradecida por su cuerpo y dejo un mensaje a los seguidores que tiene sobre el amor propio, invitando, sobre todo a las mujeres, a “amarse a sí mismas tal y como son”:

“Doy gracias a Dios por tener este cuerpo que me permite hacer todo lo que hago. Somos mujeres reales, con curvas, celulitis, estrías y grasa. Y eso es nuestro, chica”, concluyó Camila Cabello.

El mensaje rápidamente se viralizó, pues en cuestión de horas alcanzó los 13.8 millones de reproducciones.

