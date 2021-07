Shakira estrena sencillo "Don't Wait Up"

Shakira está de vuelta con música nueva. La icónica cantante, compositora y múltiple ganadora del GRAMMY® y del Latin GRAMMY® Shakira regresa con su muy esperado sencillo "Don't Wait Up" a través de Sony Music Latin/RCA Records. "Don't Wait Up" es un himno de empoderamiento que invita a todo el mundo a bailar.

TE RECOMENDAMOS: Gerard Piqué luce irreconocible tras quitarse la barba

"Me emociona compartir mi nueva canción 'Don't Wait Up' con todo el mundo – el día que la creamos en el estudio, ¡yo sabía que le quedaría perfecta al verano y esas noches donde no quieres pensar en el mañana!", aseguró Shakira a los medios a través de su disquera.

Así mismo, Shakira estrenó un video musical del sencillo "Don't Wait Up" que fue filmado en la isla de Tenerife, España, perteneciente a las Islas Canarias, un popular destino turístico con hermosos paisajes.

"Don't Wait Up" es de la autoría de Ian Kirkpatrick y Emily Warren. Su video musical es dirigido por Warren Fu.