Free Fire: McLaren llega con el evento Carrera a la Victoria

Los jugadores durante este evento podrán cambiar de auto en cualquier momento y también tendrán la posibilidad de recolectar tokens de banderas a cuadros en el camino para acceder a impulsos de velocidad.

¿Dónde puedes descargar Free Fire?

El Battle Royale esta disponible tanto en la tienda de Apple, la iOS App Store, para dispositivos Android lo pueden encontrar en la Google Play Store y en dispositivos Huawei en la APPGallery.

Free Fire es el Battle Royale móvil más descargado del mundo en 2019 y 2020, según App Annie y es desarrollado por Garena, un editor de juegos en línea que licencia y publica títulos como Arena of Valor, Call of Duty: Mobile y League of Legends. No obstante, esta compañía también es líder en la organización de deportes electrónicos y alberga algunos de los eventos más importantes del mundo.

Garena es parte de Sea Limited (NYSE: SE), una empresa de servicios de Internet para consumidores que también es poseedora de una división de comercio electrónico, Shopee, y la división de servicios financieros digitales, SeaMoney.