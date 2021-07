"Uno quiere ayudar, no presumir": Eugenio Derbez se defiende tras críticas por "no apoyar" a Sammy

Hace tan sólo un par de días se informó que lamentablemente el comediante Sammy Pérez se encuentra en una fuerte lucha contra el covid- 19, al grado de ser intubado luego de no mostrar una mejoría en el tratamiento.

Debido a esta lamentable noticias, algunos famosos mostraron su apoyo a través de las redes sociales, sin embargo el que, según algunos “brilló por su ausencia” fue Eugenio Derbez, recibiendo una ola de criticas hacia su persona, sin embargo el actor y productor puso un alto a esto, y mandó un contundente mensaje a todos aquellos que decidieron atacarlo.

TE RECOMENDAMOS: Sammy Pérez es intubado tras lucha contra Covid-19

Fue a través de un breve clip publicado en sus redes que Eugenio se dirigió a sus seguidores y les aseguró que ha estado presente con la familia de Sammy desde el primer día en que fue hospitalizado.

“Oigan no sé si sepan, pero Sammy Pérez, quien colaboró conmigo en varios programas, y que estuvo en “No Se Aceptan Devoluciones” está enfermo, lleva como tres o cuatro días en el hospital por Covid y he visto en redes sociales por Covid y he visto en redes sociales que preguntan si donde estoy, que por qué no aparezco…”, inicia Derbez.

Eugenio Derbez hizo gran énfasis en que su estilo no es exhibir el apoyo que ha dado en este tipo de situaciones, afirmando que la ayuda no se presume, ni se cacarea, se da y punto.

"Me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver qué se necesita, incluso con lo del hospital, pero aquí estoy, solamente que mi estilo es ese, yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo, entonces para todos ellos que están preocupados de dónde estoy, aquí estoy...”, se escucha decir a Derbez.

Al final del vídeo, Eugenio pide una gran oración por la pronta recuperación del comediante. El vídeo también fue compartido en las redes sociales de Sammy, reiterando el gran apoyo que han obtenido de parte de Derbez.