Detienen rodaje de secuela de "Game of Thrones" por brote de covid

Reino Unido a presentado un aumento reciente de casos de contagios por covid- 19, lo que ha paralizado al país, y no solo eso, sino que también las producciones se han visto afectadas, y esta vez es ”House of the Dragon”, secuela de "Game of Thrones" quien tuvo que detener la producción debido a casos de coronavirus.

La producción de HBO informó que se ha interrumpido durante dos días tras un caso positivo en la zona A, la cual incluye al reparto y al equipo.

Según medios locales, un miembro de la producción dio positivo, por lo que se aislará y los contactos cercanos estarán obligados a guardar una cuarentena. Si todo resulta bien, la producción pretende reanudarse el miércoles.

Esta nueva producción estará ambientada cientos de años antes de los acontecimientos de "Game of Thrones", y contará la historia de la Casa Targaryen. De momento, HBO anunció que contará con 10 episodios, con vistas a un estreno en 2022.

Otras producciones afectadas

”House of the Dragon” no es la única producción que se a visto afectada, pues la segunda temporada de Bridgeton también fue suspendida por segunda vez en una semana, esto debido a un caso positivo de Covid. Sumado a esto, Netflix también ha suspendido su adaptación de Matilda debido a algunos casos de virus.