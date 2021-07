Porque para que el ratón de los dientes te traiga dinero, debes mostrar que tienes una higiene dental adecuada, una niña recibió una carta de parte del mismísimo ratón Pérez donde la castiga por no lavarse bien los dientes.

En los últimos días se hizo viral la historia de Elisa, una niña que se le cayó su diente de leche y en la noche lo puso debajo de la almohada para esperar a que el ratón de los dientes la visitara esa noche y le diera un premio por este gran logro.

TE RECOMENDAMOS: Filtran primeras imágenes de Gael García como Cassandro el Exótico

Pero peor que recibir carbón en Navidad, Elisa se encontró con la noticia de que el ratón de los dientes no le daría nada y fue a través de una carta donde le explicó las razones.

Niña recibe carta del ratón de los dientes, no le dejó dinero /

"Hola Elisa me gusta saber de ti. Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente, fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado. Encontramos restos de papitas, espaghetti y cereales, en esta ocasión no será posible realizar el pago. Te recomendamos lavarte los dientes tres veces al día y que utilices la técnica de cepillado dental", dice la carta firmada por el ratón Pérez.

QUIZÁ TE INTERESE: Sammy Pérez es intubado tras lucha contra Covid-19

Por supuesto, la imagen provocó cientos de reacciones entre los usuarios de Twitter quienes tacharon de crueles a los papás no solo por hacerle creer a su hija que el ratón de los dientes la fue a visitar en la noche sino porque no le dieron unas moneditas que tanto la ilusionaban.

LEE TAMBIÉN: Hombre escribe su CV a mano y recibe 30 ofertas de trabajo

"Ratón miserable", dice el tweet que se hizo viral.