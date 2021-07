Ryan Reynolds explica su “rivalidad” con Hugh Jackman

La disputa amistosa entre Ryan Reynolds y Hugh Jackman es un regalo que a todos nos encanta y es que cada que se encuentran juntos somos testigos de cómo se de trollean el uno al otro, algo que, según ellos, es la manera de mostrar su “rivalidad”.

Esta vez fue Reynolds quien, en una reciente aparición en un podcast, se encargo de explicar como fue que nació la supuesta “enemistad” con Jackman, y la razón te dejará impactado.

“Sabes que Hugh Jackman es… realmente no debería decir esto, pero él… hace que la amabilidad parezca un asesinato. Quiero decir que realmente es el tipo más amable que puedas conocer. Y a veces me vuelve loco. Quiero entenderlo hasta cierto punto, así que a veces odiamos y arremetemos contra las cosas que no podemos entender. Así que tiendo a odiar y arremeter contra Hugh y él corresponde, por supuesto, porque es como un deporte y eso es todo. Pero en realidad, es como mi sherpa de la vida. Es uno de los mejores tipos que conozco”, comento Ryan.