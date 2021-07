Joven renuncia a su trabajo porque no le dieron vacaciones

Podrán llamarlos generación de cristal pero los más jóvenes de estos tiempos tienen algo más que seguro, defenderán sus derechos hasta las últimas consecuencias, incluso si esto implica tener que renunciar a su trabajo por una injusticia.

Conoce la historia de Javier Vásquez, un joven originario de Colombia, que se hizo viral luego de renunciar a su trabajo porque no le quisieron dar vacaciones. Ahora, su decisión es causante de una polémica entre los que están de acuerdo con él y los que aseguran que debería sacrificarse por la empresa en la que trabaja.

"Me negaron las vacaciones y renuncié", dice la publicación en Twitter que se hizo viral a finales del mes pasado y que sigue causando distintos puntos de vista y conversación.

Joven colombiano renuncia a su trabajo porque no le dieron vacaciones

Algunos lo criticaron por falta de compromiso, otros le dicen que si él desaprovecha la oportunidad, alguien más la tomará. Un tweet tan sencillo causó discusiones varias y nos ha puesto a reflexionar sobre qué tanto uno debe aguantar en su trabajo.

"Está dentro de tus derechos laborales las vacaciones pagadas,qué le pasa al mundo que les importa poco explotar a los trabajadores para solo hacer dinero para ellos mismos.Este mundo en el que vivimos que nos meten por todos lados que hay que hacerse ricos destruyendo a otros...", "Bien hecho. Es lo correcto defender tus derechos. No debes sacrificarlos sin más. Y no hagas caso de todos los que en su momento no defendieron los suyos y ahora no les queda más que repetirse que no fué debilidad, sino 'compromiso'", "Venimos de una pandemia y un decrecimiento económico, ¿es tiempo para descansar?", "Bueno alguien que lo necesite tomará tu lugar, ojalá tengas un negocio y necesites del compromiso de tu equipo para sacar adelante tu emprendimiento , la vida da vueltas...", son algunos de los comentarios que recibió el joven quien posteriormente dijo estar cansado de todo y que por esa razón también decidió renunciar.

Días después, el joven subió una foto en sus vacaciones, demostrando que su difícil decisión valió la pena.