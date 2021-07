Tras rumores, Martha Higareda habla por primera vez sobre el romance con el ex de Yanet García

Cuando se quiere a alguien, es imposible mantener en secreto el amor que se le tiene, y todo parece indicar que algo así le pasó a Martha Higareda, quien hace unas semanas estuvo en ojo del huracán luego de que fuera relacionada sentimentalmente con Lewis Howes, la expareja de Yanet García.

Pasaron varios días sin que la actriz diera algún comentario al respecto y todo se había mantenido en suposiciones, sin embargo, recientemente compartió una publicación en su cuenta de Instagram que hizo pensar a sus seguidores que el romance entre ella y Lewis era verdadero.

Y es que Higareda compartió un mensaje de amor, en el cual se sinceró sobre su vida afectiva y aseguró que lleva poco tiempo ilusionada en ese sentido.

“Casi nunca comparto cosas de mi vida personal amorosa, pero a través de mi podcast @detodo_unmucho he ido abriendo mi ? y contando muchas experiencias de crecimiento que he tenido. Para los que siguen el podcast saben que yo tuve una relación que llegó a su fin y que me regresé de vivir en Nueva York en noviembre del año pasado”, dice el mensaje de la actriz en Instagram.

Tras compartir su más sincero sentir, la protagonista de “Amarte Duele” confirmó que se estaba dando una nueva oportunidad en el terreno sentimental, pero no dio detalles sobre si se encontraba en una relación con Howes.

“Hoy me siento contenta, emocionalmente fuerte y feliz. Disfrutando de la vida, estando con amigos, bailando, explorando el mundo, estando con la familia, escribiendo mi siguiente película, haciendo mi podcast y leyendo muchos libros inspiradores, como los libros que leí cuando decidí ir por mi sueño de ser actriz. Viajando, conociendo gente y por primera vez en mucho tiempo, este último mes abriendo poquito a poquito mi corazón al amor. Confiando en que la vida, cuando te alineas y haces el trabajo personal, te trae a personas alineadas como tú, con hermosos valores y principios y fluye y se siente tan fácil. Si estás en un momento en el que quieres encontrar el amor, como yo lo he estado, llénate de lo que te gusta hacer, habita tu propio corazón”, expresó.

Cabe señalar que el rumor de la supuesta relación que Martha Higareda sostiene con Lewis se dio luego de que se asegurara que él le había sido infiel a Yanet García porque no quería formar una familia, ya que es padre de dos hijos, producto de su matrimonio anterior.