Lanzan muñecas inspiradas en la creadora de la vacuna contra covid-19 y otras mujeres de la ciencia

Una de las destacadas mujeres en las cuales esta inspirada la línea es la profesora de vacunología en la universidad inglesa de Oxford, Dame Sarah Gilbert, quien al principio encontró "muy extraña" la iniciativa pero ahora espera que sirva de inspiración para las jóvenes y niñas para dedicarse a las disciplinas científicas.

Cortesía: Mattel

"Me apasiona poder inspirar a las siguientes generaciones de chicas en carreras CTIM y espero que las niñas que vean mi Barbie se den cuenta de lo vital que son las carreras en ciencia para ayudar al mundo", dijo la vacunóloga.

Barbie también hará una donación a la organización centrada en STEM elegida por la profesora Gilbert, WISE (Women in Science & Engineering), en el Reino Unido, para apoyar con la campaña "My Skills My Life", un recurso de divulgación creado para inspirar a las niñas a considerar una carrera en STEM.