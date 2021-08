Influencer entrega a su mamá en el altar a su esposa

No puede sentirse más orgulloso de su madre. Sebastián Villalobos, mejor conocido como Sebas en redes sociales, mostró con felicidad el haber podido entregar a su mamá en el altar, ahora que se casó con su novia.

El youtuber e influencer colombiano Sebas, compartió recientemente en su Instagram, momentos conmovedores de la boda de su madre con su ahora esposa. Él mismo fue parte de todo el proceso de compromiso, desde la pedida de mano hasta entregarla en el altar el día de su boda.

Youtuber entrega a su mamá en el altar a su nueva esposa /

Ayer entregué a mi mamá en el altar a su esposa. Qué viva el amor libre. pic.twitter.com/3LES3DqFFf — sebastián villaaauuu (@villalobossebas) August 15, 2021

"Ayer entregué a mi mamá en el altar a su esposa. Qué viva el amor libre", escribió en Twitter junto algunas fotos de la boda. Más tarde, a través de un video, compartió cada detalle de este momento importante en la vida de su mamá.

"Ayer no solamente se casó mi mamá, se casó la persona que me enseñó qué es amar, se casó mi mejor amiga, se casó mi compañera de vida, se casó mi maestra. Se casó la mujer que muchas veces se sacó el pan de la boca para que yo me lo comiera, se casó la mujer que a los 17 años el mundo se le cayó encima y ella lo sostuvo con una mano, porque en la otra me tenía a mí", escribió en otra publicación.

Fans del youtuber felicitaron a su mamá y su nueva esposa. Así mismo, lo felicitaron por el gran amor que le tiene a su madre y el apoyo que le dio en este momento importante en su vida.