Mon Laferte anuncia que espera su primer bebé

Los embarazos en las celebridades durante la pandemia se han disparado, mientras que algunos sostienen que es un poco arriesgado traer un pequeño al mundo durante esta situación, otros más se alegran de ello como Mon Laferte, quien sorprendió a sus fans con la noticia de que esta embarazada.

La cantante no se aguantó las ganas y confirmó la noticia con sus seguidores con un mensaje en sus Instagram Storie: "Estas son mis primeras fotos embarazada. Cara de llorar. Después de un año intentándolo, por fin. Un año de hormonas. Cara con ojos en espiral. Tengo sólo 10 semanas y miedo a perderlo", escribió al principio.

Posteriormente, la cantante compartió una fotografía en la que aparece con un vestido rosa, mientras está sentada en un jardín con su cabeza recostada en una silla, la cual acompañó con el mismo mensaje de sus stories, añadiendo: "No podía aguantar más. No se puede llevar una carrera y las redes ocultando algo así... ¡Soy feliz! Voy a ser madre, qué bonita es la vida".

Una gran reflexión

Pero la cosa no quedó ahí, pues la chilena realizó un en vivo en dónde contó más detalles sobre, lo que ella cataloga como difícil proceso: "Llevo un año intentando quedarme embarazada. Es un deseo que me llegó a los 30 años, porque antes no quería tener un hijo. Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo tres meses, debería esperar para contarlo. Pero es que ya no puedo. Siento que me he quitado un gran peso de encima al hablar", compartió.

Para finalizar, Mon Laferte habló sobre lo que le espera a partir de ahora: "Tengo miedo porque tengo que cuidarme mucho. Ha sido un w... este año tratando de sacar una carrera adelante, de hacer música. Tengo ganas de llorar porque ha sido un año muy difícil". Vamos a ser dos. Va a ser doble. Siento que mi cuerpo cambió. No puedo avanzar ocultando algo", subrayó.

Y como era de esperarse, la cantante se llenó de elogios de sus fans, que la felicitaron por la hermosa noticia. Recordemos que la cantante se convertirá en madre junto al músico Joel Orta, integrante de la agrupación Celofán y jefe de producción de la intérprete chilena, mismo de quien recientemente Mon compartió una foto donde le declara su amor.