Miranda Kerr confiesa que quiere más a Katy Perry que a Orlando Bloom

¿Quién dijo que las ex no pueden ser amigas? Aunque muchos no podrían imaginarse en una amistad con la actual pareja de su ex, Miranda Kerr y Katy Perry han demostrado que si se pueden, hasta el punto en que la modelo ha admitido que quiere más a la cantante que a Orlando Bloom.

Fue durante su participación en el podcast Moments with Candace Parker que Miranda se deshizo en halagos hacia Katy y confesó que la química entre ellas se dio desde el primer momento en que se conocieron.

TE RECOMENDAMOS: Katy Perry y Orlando Bloom se toman unas "apasionadas" vacaciones

"Cuando Orlando empezó a salir con Katy, recuerdo que me invitó una vez y ella estaba allí, y congeniamos enseguida. Vi cómo era con Flynn. Era muy juguetona con él. Ella no estaba tratando de ser su madre, sólo estaba siendo amigable y divertida, y eso es todo lo que se puede pedir", dijo la también empresaria. Kerr, quiem tiene un hijo de 10 años con Bloom admitió que no hay "presión" gracias a Perry y aseguró que su amistad es cada vez más fuerte: "Nos vamos de vacaciones juntas. Celebramos todos los hitos importantes juntos... La quiero. Quiero decir, sería seguro decir que la quiero más que al padre de Flynn". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KATY PERRY (@katyperry) Al ser cuestionada sobre cómo se siente con respecto a Orlando, la modelo australiana refiriéndose a su ex marido como un hermano "molesto": “Él es, como, para mí en este momento, un hermano. Y la mayor parte del tiempo, un hermano molesto". TE PODRÍA INTERESAR: Katy Perry y Miranda Kerr no tienen prejuicios de "la otra" Las estrellas han dejado ver en sus redes sociales la gran amistad que llevan, desde los posteos de Katy asistiendo a la sesión de yoga de Kerr e incluso promocionara su marca de belleza, hasta que la supermodelo hable maravillas de cómo el romance de Orlando con Perry le ha convertido en un mejor padre: "Me siento muy feliz de que Orlando haya encontrado a alguien que le haga feliz, porque al fin y al cabo, que Flynn tenga un padre feliz y una madre feliz es lo más importante", dijo Kerr. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KATY PERRY (@katyperry)